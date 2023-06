Un progetto lavorativo per chi è svantaggiato: l’impegno della Danae

Un progetto sperimentale che coinvolge una impresa sociale e dà lavoro a soggetti svantaggiati prenderà il via presso la vecchia pescheria con il placet del Comune. A proporlo a palazzo Sforza è stata la Danae Società Cooperativa sociale onlus. Prevede il coinvolgimento di persone fragili e vulnerabili nella preparazione e nella vendita di prodotti alimentari. A questo scopo la onlus ha chiesto al Comune di Civitanova uno spazio all’interno del mercato coperto della ex pescheria di piazza Gramsci, che già ospita attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. A facilitare le cose arriva la cessazione del lavoro da parte di uno degli assegnatari del box vendita numero 3 e che lo ha comunicato all’amministrazione lo scorso gennaio, lasciando un posteggio libero. Vista la rilevanza sociale del progetto la giunta ha deliberato di assegnare alla cooperativa Danae, in via sperimentale e provvisoria e per un periodo di sei mesi, il box numero 3, che altrimenti resterebbe inutilizzato. Dei soggetti impiegati dovrà essere accertata la possibilità di inserimento formativo e lavorativo. In capo alla cooperativa una serie di obblighi sul rispetto delle normative generali e locali, versamento di cauzioni e trasmissione di un rapporto bimestrale sull’attività svolta.