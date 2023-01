Un progetto per chi ha l’Alzheimer: il Paolo Ricci investe 50mila euro

Progetto Ri-Creiamo, da martedì al via laboratori rivolti ad anziani affetti da Alzheimer. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune (assessorato ai Servizi sociali) e sarà finanziata per 50.000 euro con fondi del Paolo Ricci ed è prevista una compartecipazione da parte dell’utenza. Il progetto è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Asp Paolo Ricci e associazione Attivamente Alzheimer. Il territorio si arricchisce quindi di un ulteriore servizio a favore delle persone anziane, in particolare quelle con disturbi della memoria o con una qualsiasi forma di demenza. I partecipanti potranno usufruire della stimolazione delle funzioni cognitive, allo scopo di preservarne la funzionalità e di rallentarne il decadimento, congiuntamente ad una attività fisica mirata. L’attività sarà effettuata presso la struttura polifunzionale Villa Letizia da musicoterapisti, educatori, psicologi, fisioterapisti ed animatori. L’associazione Attivamente darà un supporto. "Lavoriamo in sinergia – spiega il presidente del Cda del Paolo Ricci, Alfredo Perugini – con l’associazione Attivamente Alzheimer in un progetto pensato anche per i familiari, perché questo tipo di interventi hanno dimostrato di ridurre il carico assistenziale e lo stress di chi si prende cura della persona con demenza". Il servizio sarà operativo dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023, con sospensione nel mese di agosto per la pausa estiva, e prevede tre incontri settimanali il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Info al 0733.78361.

Lorena Cellini