Un progetto sull’intelligenza artificiale

L’Università di Macerata avvia un progetto di integrazione degli studi umanistici con la tecnologia dell’intelligenza artificiale. "Stem. Skills for Humanities", con Emanuele Frontoni come coordinatore scientifico, è cofinanziato dalla comunità europea e dall’agenzia Indire nell’ambito del programma Erasmus plus e ha mosso i primi passi nelle settimane scorse con l’incontro di avvio che si è tenuto a Macerata. All’ incontro è seguito un tour dei musei cittadini, nell’ottica di quella fusione tra umanesimo e tecnologia che il progetto vuole realizzare. Collabora un consorzio internazionale che include il Mitropolitiko College in Grecia, l’Università de Lille in Francia, la Mykolo Romerio Università in Lituania, la Politecnica Wroclawska in Polonia, l’Università Internazionale Georgiana in Georgia e l’Università Nazionale Ivan Franko di Lviv in Ucraina. Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare competenze Stem (dall’inglese Science, technology, engineering and mathematics) applicate al campo delle scienze umane, promuovendo un approccio innovativo all’apprendimento.