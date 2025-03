Un quadro dedicato ai carabinieri dall’artista Calisti

Il noto artista maceratese Stefano Calisti (nella foto) ha dedicato un quadro all’Arma dei Carabinieri. L’idea di realizzare l’opera è nata dalla riflessione dell’artista su una delle figure più amate e rispettate del paese: il carabiniere. La poetica del quadro si sviluppa attraverso lo sguardo amorevole del Carabiniere, che osserva con attenzione il paese e il territorio in cui svolge il suo lavoro. Il titolo stesso dell’opera, "Guardo e ascolto", ne riassume l’essenza. Dell’opera è stato realizzato un numero limitato di stampe utilizzando un raro modello di stampante, presente in Italia in pochissimi esemplari. La stampa è stata eseguita su un supporto di legno trattato con cementite e granelli di silice, che consente di ottenere una riproduzione che richiama fedelmente la pittura originale. Il comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, ha voluto ringraziare l’artista per aver dato risalto con la sua arte a una delle figure fondamentali dell’istituzione: il comandante di Stazione.