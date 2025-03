Un quadro fotografico per la sede di "Io non crollo". Il dono degli Inner Wheel di Camerino e Fabriano

Una bellissima donazione per l’associazione "Io non crollo", nella sede del Quartiere delle associazioni. La struttura polifunzionale è stata inaugurata a settembre a Camerino, frutto dell’impegno di questa organizzazione di volontariato nata dopo il sisma del 2016. A questo spazio gli Inner Wheel di Camerino e Fabriano hanno deciso di donare un quadro fotografico. Presenti il presidente di Io non crollo, Riccardo Pennesi, con il predecessore Claudio Cingolani e le presidentesse Carla Minnozzi e Maria Elisa Cristalli, rispettivamente dell’Inner Wheel di Camerino e Fabriano. Minnozzi ha raccontato di come, durante un’uscita del club qualche mese fa in Abruzzo, i due gruppi abbiano partecipato a una piccola asta di beneficienza a Sulmona, in cui erano offerti quadri fotografici, e proprio questo quadro, che ritrae una giovane che bacia la nonna, ha ricevuto un’offerta dai club. "Sapevamo che una delle strutture del Quartiere delle associazioni era dedicata alla memoria di nonni e nonne – ha spiegato Minnozzi –, perciò ci sembrava bello fare questo dono". "Con grande piacere accogliamo questa donazione dagli Inner Wheel – ha aggiunto Pennesi – che ringrazio per tutto il supporto ricevuto in questi anni. Il quadro fotografico rappresenta in pieno l’essenza del lavoro fatto dal terremoto a oggi, finalizzato a migliorare la situazione di chi in questi anni ha sofferto di più la mancanza di un luogo di aggregazione, cioè i giovani e gli anziani".