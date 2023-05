Un quintetto scolastico in Polinesia L’Erasmus di studentesse e docenti

"Quintetto Polinesiano" del Liceo Linguistico Leonardo Da Vinci felicemente tornato alla base, dopo un’esperienza unica nel suo genere a Tahiti (17mila chilometri di distanza da noi), unitamente a 50 studenti e ai loro docenti di altri paesi europei: Francia, Belgio, Finlandia e Lettonia. Si tratta delle maturande Alessia Agostini, Nicole Aleandri, Noemi Baldassarri e delle docenti di francese Luigia Bizzarri e Edith Orhan (originaria della Bretagna), che hanno potuto prendere parte al Progetto Erasmus+Gaya nella mitica Polinesia francese. "E’ stato meraviglioso vedere con i nostri occhi – hanno detto le liceali – foreste incontaminate e distese d’acqua immense, la barriera corallina quasi intatta, al contrario di altre zone del mondo come l’Australia, non del tutto fuori pericolo".

"Dopo 24 ore di volo abbiamo toccato con mano che il mondo ci offre – hanno raccontato – una meraviglia che abbiamo il dovere di proteggere e amare! E’ stata un’immersione totale nella natura: passeggiare scalzi sul prato, ammirare l’isola in barca, assaporare il tramonto, realizzare collane con foglie di banano. Ancora: pranzare immersi nell’acqua tra alberi della Mangrovia, foresta tipica dei bassi litorali delle zone tropicali. Un ambiente con una biodiversità ricchissima, minacciato dall’innalzamento del mare".

L’ultima sessione di questo Erasmus si è svolto a Papeete, nella sede del Cesec (Conseil économique, social, environnemental et culturel). "I polinesiani ci hanno riportati ai valori fondamentali della vita: gentilezza, pacatezza, tranquillità e piccoli gesti rituali". "A Tahiti ci conoscevano tutti – ha concluso la professoressa Bizzarri – grazie al reportage sul nostro progetto Erasmus+Gaya, andato in onda sulla tv nazionale. Per un piacevole gioco delle parti ci siamo sentiti "esotici", interessanti e "celebri", proprio come "Un Persan à Paris" di Montesquieu".

Ennio Ercoli