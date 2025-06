Un racconto di Gatti nell’antologia degli autori della regione

C’è anche il racconto della scrittrice e pittrice recanatese Silvia Gatti nel 7° volume dell’antologia Marche d’autore, che sarà presentato a Grottammare. Il racconto s’intitola "Storia di pesca e amore" ed è ambientato a Porto Recanati, in un’epoca in cui la pesca a sciabica scandiva i ritmi di vita dei pescatori. È la storia di Maria, che di giorno percorreva i vicoli del paese spingendo il suo carretto per vendere il pesce, e di notte cuciva con la sua Singer. Accanto a lei il marito Marco, sciabigotto esperto.