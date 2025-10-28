Un ramo si schianta sui dehors del pub

Le forti raffiche di vento, che nei giorni scorsi hanno colpito la città, hanno provocato la caduta di un grosso ramo sopra alla copertura dei dehors del pub situato al piano terra del parco di Villa Colloredo Mels. Fortunatamente, il crollo non ha avuto conseguenze, ma la situazione ha destato preoccupazione. Purtroppo, però, non si registra a oggi nessun intervento di messa in sicurezza o rimozione del materiale.

Secondo quanto riferito da alcuni frequentatori del parco, il grosso ramo continua a gravare sulla struttura esterna, lasciando il dubbio su eventuali danni strutturali non immediatamente visibili. Il rischio, in casi simili, non è affatto trascurabile: la sollecitazione di un carico anomalo sulla copertura può compromettere la stabilità del dehors e rappresentare un pericolo per chi vi sosta sotto, soprattutto in presenza di nuove raffiche di vento o piogge intense. Dal punto di vista normativo, la situazione rientra nelle fattispecie di potenziale pericolo per la pubblica incolumità disciplinate dal testo unico degli enti locali, che attribuisce al sindaco poteri di intervento urgente in materia di sicurezza urbana. Anche la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, impone al gestore del locale di garantire la tutela di clienti e personale, verificando che le strutture accessorie — come tende, pergolati o coperture — non siano compromesse da eventi esterni o danneggiate in modo tale da costituire un pericolo.

"In casi come questo – spiega un tecnico della sicurezza – la prima cosa da fare è transennare l’area interessata, segnalare il pericolo e avvisare il Comune o la polizia locale per la rimozione del ramo e la verifica della stabilità della struttura. L’inerzia, anche solo per pochi giorni, può avere conseguenze gravi, sia dal punto di vista della sicurezza sia sotto il profilo delle responsabilità legali".

In attesa di un intervento, la speranza è che prevalga il buon senso: la rimozione tempestiva del ramo è indispensabile perché un episodio fortunatamente senza conseguenze non si trasformi in un incidente con esiti ben più seri. Altro elemento critico è la presenza di un cavo elettrico che è attaccato a una presa esterna alla struttura, e che viaggia poi per alcuni metri a terra prima di infilarsi all’interno del capannone destinato alla ristorazione. Sarebbe quanto meno opportuno, per la garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza e igieniche, verificare la regolarità della presenza di questo cavo elettrico volante e dell’intera area adibita a ristorazione.

Asterio Tubaldi