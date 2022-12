"Un referendum per sapere dove fare la casa di riposo"

"Credo che sia opportuno, a prescindere dal colore politico di appartenenza, chiedere ai cittadini di Mogliano di potersi esprimere sull’ubicazione della nuova casa di riposo". È il commento di Pierpaolo Borroni, vicecapogruppo di FdI al Consiglio regionale e componente della IV Commissione permanente, sulla lettera bipartisan di 37 ex amministratori che hanno lanciato l’appello per indire il referendum consultivo sull’argomento. "La scelta del sito – aggiunge – vicino al santuario dei Sacramentini sta dividendo il sentimento dei moglianesi fra pro e contro. È giusto, su certi temi, chiedere ai cittadini di esprimere un giudizio. Non credo che l’ubicazione di una nuova casa di riposo debba diventare motivo di battaglia politica. È un progetto di cui si sente la necessità. Su questo, nessuno ha da ridire. Invece, per quel che riguarda la sua ubicazione, si può e si deve discutere con serenità".