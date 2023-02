"Un referendum sul trasloco delle classi"

di Lucia Gentili

Sul trasferimento di dieci classi del liceo classico dall’ex Quadrilatero all’ex Orfanotrofio, Forza Italia e Lega di Tolentino propongono di indire un referendum popolare. "Si tratta di un argomento estremamente delicato – spiegano FI e Lega –, fra chi si dichiara favorevole allo spostamento e chi, invece, esprime contrarietà. Entrambi quelli che possiamo definire gli ’schieramenti’, hanno argomentazioni valide su cui poggiare le proprie convinzioni. Riteniamo che sulla pelle dei ragazzi non si debba e non si possa fare speculazione politica. Le uniche persone deputate ad esprimere il proprio parere in merito dovrebbero essere gli stessi studenti e i loro genitori. Trovare la quadra non è semplice, ma crediamo che esista una soluzione pratica ed estremamente democratica per arrivare a una soluzione condivisa: il referendum popolare. Chiediamo all’amministrazione comunale e all’istituto Filelfo di prendere in considerazione la possibilità di chiamare esclusivamente studenti e genitori del Classico ad esprimersi con un sì o con un no all’ipotesi di spostamento delle classi in centro. In base all’esito del referendum, così, si potrà prendere una decisione ultima e definitiva accettata da tutti sulla base delle più elementari regole democratiche. E’ evidente che dovrà essere indetto al massimo entro il prossimo mese di marzo e soltanto dopo che tutti i riscontri di totale sicurezza sulla struttura di via Tambroni avranno dato esito positivo". Cosa ne pensa il primo cittadino? "La volontà dell’amministrazione comunale, non è certo un segreto, è quella di riportare le scuole in centro – afferma il sindaco Mauro Sclavi –. Ma una volontà politica non può certamente essere un’imposizione. Siamo consapevoli, avendoli già incontrati in un’assemblea pubblica, che ci sono genitori e studenti perplessi dalla possibilità di trasferirsi. Siamo altrettanto consapevoli, però, che c’è una parte di studenti e genitori che vedrebbe di buon grado l’opportunità di poter tornare a fare scuola in locali adeguati e di poter lasciare quel capannone. Personalmente accolgo con interesse questa proposta, uno strumento di democrazia che, ad oggi, nessuna amministrazione ha mai utilizzato per dare la parola ai cittadini. Ci confronteremo in tempi brevissimi con il presidente della Provincia Parcaroli, con la consigliera delegata Sestili e il dirigente scolastico Romano per valutare la reale fattibilità di questa proposta e dare a studenti e genitori la possibilità di scegliere. Credo anche che quando si parla del bene comune, di opere fatte per i cittadini, i colori politici non contino nulla. La questione scuole, poi, andrebbe vista in un’ottica futura più ampia. Non è un segreto che ci siano delle difficoltà per fare le prime classi del prossimo anno scolastico e questo ci preoccupa tantissimo, soprattutto in vista di quello che dovrebbe essere il polo scolastico".