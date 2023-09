Un residente avverte i carabinieri: sfuma il furto di rame da una scuola di Treia

Pensava di rubare il rame da una scuola a Treia. Ma grazie a un cittadino attento e all’intervento tempestivo dei carabinieri, i suoi progetti sono andati in fumo. Così è finito nei guai un 62enne della zona. L’allarme è scattato l’altra notte. Un ladro ha preso di mira i discendenti dell’istituto scolastico Paladini, in via Lanzi. Un residente della zona però ha sentito dei rumori strani, e vedendo uno sconosciuto armeggiare vicino alla scuola ha avvertito il 112. I carabinieri della Sezione radiomobile e della stazione di Treia si sono precipitati sul posto, ma prima del loro arrivo il ladro è riuscito ad allontanarsi con parte della refurtiva. Pensava così di averla fatta franca. E invece le indagini avviare subito hanno permesso di recuperare e sequestrare il mezzo utilizzato per il furto, all’interno del quale sono stati rinvenuti i discendenti in rame appena rubati, il cui valore è stato stimato in 5mila euro. L’autore del furto in un primo momento era riuscito a rendersi irreperibile, ma i carabinieri lo hanno individuato e denunciato: si tratta di un 62enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato alla procura di Macerata e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.