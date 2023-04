Un ricordo per Gaetani e Pantanetti: "Due persone a cui dobbiamo tanto"

Mariagrazia, figlia di Secondo Guidarelli "era in braccio a suo papà quando questi venne colpito e ucciso dai colpi delle mitragliatrici naziste nelle campagne di Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino, ndr)". Enrico, il nonno del primo cittadino Fabrizio Ciarapica, "venne deportato in un campo di concentramento tedesco e riuscì a sopravvivere a tanto orrore, alla fame, agli stenti, alla lontananza dalla sua famiglia, potendosi cibare di sole bucce di patate". Due storie che ci rimandano all’importanza di quel 25 aprile del 1945, il giorno della Liberazione nazionale dal Nazifascismo. Una ricorrenza che ieri, in città, non si è mancato di celebrare in viale della Rimembranza, in via Goito, a piazzale Italia, ai giardini di piazza Gramsci e sotto palazzo Sforza. A seguire un convegno in sala consiliare. Se la morte non avesse deciso di portarli via, anche Claudio Gaetani e sua mamma Annita Pantanetti, entrambi presidenti dell’Anpi cittadina e rispettivamente figlia e nipote del noto partigiano Augusto Pantanetti, avrebbero certamente presenziato la cerimonia. "Due personalità di grande qualità e spessore a cui la nostra Civitanova deve molto", ha dichiarato il sindaco Ciarapica, consegnando una targa a loro dedicata all’attuale presidente dell’Anpi Francesco Peroni. Lo stesso Peroni ha invece donato alla Guidarelli una tessera ad onorem della stessa Associazione dei partigiani: "Queste persone ci ricordano che è giusto e doveroso scegliere di stare dalla parte della libertà, del rispetto altrui e della pace". Alle celebrazioni, partecipi i vari esponenti di maggioranza e opposizione oltre al vicepresidente della Giunta regionale Filippo Saltamartini. Lungo e articolato l’intervento dello storico Vito Carlo Mancino (nella foto), che non ha mancato di lanciare qualche stoccata al presidente del Senato Ignazio La Russa per le affermazioni espresse di recente. Nelle ore successive, polemiche via social da parte di Mirella Paglialunga e Mirella Franco, per via del tricolore "sbrindellato e consunto" di piazza Gramsci, usato come alzabandiera nel momento solenne.

Francesco Rossetti