Un rinforzo per la Macagi, ingaggiato Renaud-David

Anno nuovo, centrale-terzino nuovo alla Macagi Cingoli che, dopo la vacanza da Natale all’Epifania, ha ripreso in pieno la preparazione integrando l’organico con Leo Renaud-David che ha sostituito Nebojisa Vojinovic svincolato. Francese, 37 anni, l’attività agonistica effettuata tra Francia e Spagna, l’esperienza consolidata a livello internazionale, Renaud-David è accreditato da referenze che garantiscono un eccellente apporto alla Macagi Cingoli. "Renaud-David – precisa l’allenatore della Macagi, Sergio Palazzi– ha fatto capire che intende chiudere la carriera dopo la permanenza da noi: ciò non significa che il suo sarà un soggiorno di routine, la sua professionalità è fuori discussione. Crediamo che sia l’elemento giusto, in quanto ha le capacità per gestire il gioco: intanto, visto che il campionato ricomincerà l’8 febbraio quando ospiteremo il Merano, durante questo lungo periodo Renaud-David potrà integrarsi al meglio nelle nostre soluzioni manovriere". Subito sotto pressione la Macagi Cingoli. "Non c’è tempo da perdere, la recente pausa – spiega Palazzi – è stata propizia, ci ha permesso di staccare la spina che abbiamo riattaccato con una gran voglia di lavorare, ritrovando motivazioni alte e forti". Ovviamente sono opportune verifiche probanti. "Al riguardo – ammette Palazzi – avremmo voluto disputare alcune amichevoli, però solo la Serie A Gold è ferma, quindi al momento abbiamo in programma la gara col Campus Italia, la squadra federale che ospiteremo mercoledì 22 alle 19. Ci stiamo interessando per poter organizzare poi un’altra sfida, in modo da avere ulteriori concreti riscontri".

Gianfilippo Centanni