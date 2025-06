"Un sabato con il pienone"

"Eravamo partiti con il bagnino già dal 17 maggio, ma in spiaggia non c’era anima viva a causa del clima. Oggi (ieri, ndr), invece, l’arenile è bello affollato". Isabella Mantovani, dello chalet "Re sole", si dice pronta per l’estate che verrà: "Molte persone – aggiunge – hanno deciso di passare la giornata al mare e pranzare qui, infatti la sala è piena. Alcuni sono civitanovesi, altri provengono dall’entroterra, mentre ci sono meno umbri. Credo che, in generale, vadano recuperati. Gli stagionali? Lavoriamo molto con i clienti fissi – conclude Mantovani –, che vengono qui da anni".