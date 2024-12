Un saggio nel ricordo del piccolo Haron

Dopodomani alle 18 il palazzetto dello sport di Fontescodella a Macerata ospita un saggio di ginnastica dal titolo "La notte di Natale". La manifestazione sarà totalmente a scopo beneficiario a favore dell’associazione "Tutti per l’Emmanuel odv". L’ingresso sarà gratuito ma con la possibilità di donare all’associazione un piccolo contributo per aiutare le famiglie dei bambini speciali, mettendo a disposizione varie figure professionali che gratuitamente si recano presso le abitazioni del bambini meno fortunati. La Società Ginnastica Macerata, diretta dall’ex campionessa Arianna Ciucci, ha voluto con questo evento regalare un sorriso in più a chi è meno fortunato, e soprattutto per dare una continuità alla triste esperienza per la recente scomparsa improvvisa del piccolo Haron, figlio dell’ex campionessa di ginnastica.