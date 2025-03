Un salasso per i negozianti. Rischio aumento dei prezzi

Gli aumenti preoccupano, ma in caso di grave difficoltà è meglio aumentare i prezzi dei servizi piuttosto che mandare a casa i propri dipendenti. Così la pensano tre titolari di attività a Macerata: Mattia Baldoni dell’Osteria Agnese, Laura Bravi della lavanderia Europa e Andrea Mancinelli della parrucchiera Hair Boutique. Tre diversi negozi nei quali al mese arrivano bollette piuttosto salate, ancor più cresciute negli ultimi tempi. "Con lo scoppio della guerra nell’estate 2022 superavamo sempre i 3 mila euro per la luce – racconta il primo – poi la stabilizzazione dei prezzi negli ultimi anni aveva riportato i costi della bolletta alla normalità, intorno ai 2.500. Ora però è di nuovo risalita, fino a 2.800". Stesso discorso per il gas: "Se prima pagavamo 400 euro, ora paghiamo il doppio – aggiunge Baldoni – per fortuna la bolletta dell’acqua non è alta quanto gas e luce".

La preoccupazione però resta: "Spero che gli aumenti dovuti alla guerra si arrestino – conclude – e che con l’arrivo dell’estate, quando a Macerata arrivano molti turisti, gli introiti siano maggiori. Non vorrei aumentare i prezzi di menu dei primi o secondi, che tendenzialmente sono compresi tra 9-13 euro per la pasta e 12-13 per la carne. Sicuramente ho bisogno dei miei lavoratori, quindi me li tengo stretti". Anche le bollette di Bravi sono piuttosto salate. "Dovunque sono aumentate – dice sconsolata –. A febbraio ho speso oltre mille euro di bolletta della luce, a gennaio erano 889. E anche per il gas ho avuto un aumento di quasi 400 euro, passando da 1.385 euro a 1.706 negli stessi mesi".

Ma è impossibile farne a meno: "Non per una questione di riscaldamento, ma di metano – spiega ancora – che utilizziamo per mandare avanti le operazioni di laboratorio, dal lavaggio all’aspiratura. Costa di più rispetto all’elettrico, che usiamo per l’accensione dei macchinari e dell’illuminazione". La situazione non va meglio con l’acqua: "Tra novembre e febbraio la bolletta è costata 2.320 euro, e pensare che nei quattro mesi precedenti non arrivavo a 2 mila – dice la titolare –. Mi fa quasi specie, l’affitto al mese per la mia lavanderia lo pago 2.384 euro, è un po’ come se a febbraio avessi pagato due mensilità in un colpo solo". Costi altissimi nonostante gas e luce vengano pagati il meno possibile con i prezzi offerti a Bravi dalla Cempi, il Consorzio milanese che propone contratti alle aziende associate: "Ne faccio parte tramite la Confartigianato locale - dice - e così riesco a ottenere ogni volta il prezzo migliore sul mercato nazionale, ma nonostante le bollette sono altissime. A riguardo, ho fatto richiesta per liquidare quella del metano di febbraio a rate. Un permesso che mi è stato concesso, pagherò una metà a fine mese e l’altra a inizio aprile. Sono preoccupata, ma vado avanti, e dei sei miei dipendenti non me ne privo, perché fondamentali per chiudere nei tempi i lavori".

Sconsolato anche Mancinelli. "Le bollette della mia parrucchiera sono aumentate sopratutto per la luce – dice – una tendenza che riflette l’andamento di quello che sta accadendo oggi nel mondo. Costo del lavoro, dei prodotti, tutto è aumentato. Ma i miei dipendenti restano a lavorare con me, al massimo aumento il prezzo del servizio se il margine tra entrate e uscite è ridotto".

Lorenzo Pastuglia