Un secolo di Romcaffè. Festa per l’azienda fondata da Elio Romagnoli

Da un secolo Romcaffè segna il primo momento della giornata per tanti maceratesi, e non solo. L’azienda è stata fondata nel 1925 dal commendator Elio Romagnoli e da allora ne ha fatta di strada. La ricorrenza è stata festeggiata con i collaboratori dell’azienda a Rimini in occasione del Sigep Salone Internazionale della Pasticceria dove la Romcaffè ha raccolto grande apprezzamento di operatori professionali e clienti.

Nel tempo la Romcaffè si è fatta strada a livello nazionale ed internazionale portando l'espresso italiano nelle più lontane città del mondo come Melbourne, Montreal e Seoul. Tuttavia l’azienda maceratese non ha mai trascurato le origini avendo sempre un occhio attento al territorio, appoggiando innumerevoli iniziative a livello sportivo, creando connubi con enti artistici e culturali come Sferisterio e Accademia di Belle Arti di Macerata e sostenendo numerose onlus ed attività benefiche locali.

A Rimini si sono festeggiati i primi cento anni ma si è guardato anche al futuro perché sono state presentate le iniziative celebrative volte a condividere l’anniversario con clienti ed estimatori, fra le quali una linea di articoli per bar espressamente dedicata ai 100 anni di Romcaffè.