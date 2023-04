Un sguardo al Maretto nell’arte di Milo Manara

"Civitanova deve essere orgogliosa di vantare un’opera realizzata nel 2001 che – sulla scia di Federico Zeri – ho definito "La "Sistina"di Milo Manara", una decorazione molto impegnativa del famosissimo artista alto atesino, che si può ammirare ogni giorno entrando al Caffè Maretto, sotto tre storiche volte belle grandi di Palazzo Sforza, sede del Comune, che ingloba anche una muro dell’antica Fortezza". Lo ha detto il professor Stefano Papetti, affermato storico dell’arte. "Rispetto alle altre opere di Manara è un’opera molto impegnativa – ha aggiunto Papetti – anche per quanto riguarda la superficie investita. Altra peculiarità: queste opere sono state pensate per essere viste dal basso, per cui si può notare l’ effetto di "scorcio prospettico". L’evento culturale per spiegare l’opera si è svolto venerdì pomeriggio in sala consiliare, preceduto da una visita alla...Sistina. Il pomeriggio è stato promosso da Roberto Giannoni (presidente Lions Host), Anna Vecchiarelli (presidente Lions Cluana), Alvise Manni (presidente Centro Studi Civitanovesi), Archeo Club e Comune.

Ennio Ercoli