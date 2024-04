"Un sincero e grande grazie al reparto di Ostetricia"

In un periodo caratterizzato da lamentele e proteste nei confronti della sanità pubblica, riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di una coppia civitanovese diretta al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cittadino. "La nascita di un figlio è un evento unico che necessita di essere vissuto e affrontato con tutti se stessi anima e corpo. Per noi è stato una valanga di emozioni, sicuramente tra le più intense e incomprensibili che proveremo nella nostra vita e voi siete state le traghettatrici che ci hanno guidato con amore attraverso di esse. Siamo arrivati con tante paure e molte incertezze, spaesati nonostante non fossimo alla prima esperienza, ma voi avete saputo accogliere queste nostre senza mai giudicarle o minimizzarle, spendendo ogni occasione per qualche parola di conforto. La vostra esperienza, ma soprattutto la sensibilità, vi rende capaci di vedere anche le piccole cose, di cogliere quei dettagli ’invisibili agli occhi’, di sopportare le nostre scocciature e di essere vicine anche a chi vorresti solo uscisse presto da quella porta verde. Dietro i vostri sorrisi rassicuranti si nascondono fatiche e stanchezza che possiamo solo immaginare, voi tutte, ginecologhe e ginecologi, ostetriche e infermiere che lavorate come parte di un perfetto ingranaggio, che è il reparto, ci avete fatto sentire accolti e amati, come se fossimo stati per un po’ anche noi parte di questa vostra bellissima famiglia. Scrivendo tutto ciò, mentre culliamo in braccio i nostri piccoli, speriamo che queste parole possano ridarvi indietro almeno una piccola parte dell’affetto che ci avete donato. Vogliamo dirvi che conserveremo per sempre un ricordo meraviglioso di questa esperienza: non dimenticheremo mai le notti insonni con il monitoraggio, il citofono per entrare, le cuccette trasparenti ancora vuote, babyland, quella porta verde in fondo con la scritta "blocco parto" che incuteva timore, il campanello rosso, le urla delle partorienti, i guanti blu, gli anestesisti, lo specchio verde appoggiato a terra, la liana, la prima volta che abbiamo visto il viso dei nostri figli e quel cordone che li univa concretamente a noi. E dopo tutto questo non smetteremo mai di raccontare di voi, ai parenti, agli amici, a quelli per strada che volevano solo salutarci. E di dirvi, con i cuori in mano, il nostro più sincero e infinito grazie. Lorenzo e Paola".