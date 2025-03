Un sogno che diventa commedia

Giovedì, alle 21.15, il teatro Vaccaj di Tolentino ospita "Fino alle stelle!", uno spettacolo di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, diretto da Raffaele Latagliata. Una commedia musicale romantica e poetica, che diverte e commuove, parlando di passato per "sfiorare il presente".

Lo spettacolo racconta il sogno folle di Tonino e Maria: scalare lo Stivale a ritmo di musica, alla ricerca di fama e gloria. "E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella... te la devi conquistare!" Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo nella sua impresa a dir poco improbabile.

"Un sogno ardito e un po’ folle. Soprattutto negli anni ‘50, in Sicilia e senza un soldo in tasca – spiegano dal teatro –. Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni. Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, decidono di intraprendere questo viaggio, con solo un baule, il baule degli emigrati e dei sogni. Comincia un’avventura impreziosita da gag esilaranti e canti popolari, dalla Basilicata alla Campania, dal Molise alle città del Nord Italia, dove si ride e si piange, per arrivare, appunto, fino alle stelle".

Biglietti online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket, e al botteghino del Vaccaj da oggi dalle 18 alle 20.