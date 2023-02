"Un sogno le nostre grafiche social per Dybala, non ci crediamo"

"Sacrifichiamo il nostro tempo libero per investirlo in formazione e studio, ma fortunatamente siamo innamorati del nostro lavoro che tutto ciò non ci pesa". È Lorenzo Bollettini, di Castelraimondo, che insieme al suo socio in Fix Media Lab, Luca Rotili (insieme nella foto), da alcune settimane crea le grafiche social pre-gara di Paulo Dybala, calciatore della Roma.

Come nasce questa collaborazione?

"In maniera molto spontanea. Da qualche tempo avevamo notato che alcune grafiche pre-partita non rispettavano il livello del campione che è, per questo ci siamo permessi di contattare il suo direttore artistico per proporre i nostri servizi. Non ci aspettavamo nemmeno una risposta dal suo staff, invece una volta visionati i nostri lavori e avuta l’approvazione del calciatore, ci hanno contattati per iniziare la collaborazione".

Come si è sentito?

"È stata una grande soddisfazione per tutto il team. I primi giorni non riuscivamo a crederci. Per me, che sono un tifoso romanista, è stata un’emozione difficile da spiegare".

Quanto studio e quanto lavoro ci sono dietro?

"Crediamo che risultati di questo tipo non arrivino per caso. Ci impegniamo sempre tanto e "sacrifichiamo" il tempo libero per investire il più possibile in formazione e studio. Siamo così innamorati del nostro lavoro che tutto questo non ci pesa, anzi, siamo felici perché ci auguriamo di poter offrire ai nostri clienti dei lavori di alto livello e sempre al passo con i tempi. Un ringraziamento va anche a loro perché ci supportano e ci danno sempre la carica per spingerci a fare del nostro meglio".

Vi occupate di altri settori?

"Ci occupiamo di tutto quello che riguarda la gestione dell’immagine di aziende, personaggi o enti pubblici. Dalla fase strategica alla progettazione del branding, dal sito web alla gestione dei canali social, passando per shooting, video editing e graphic design in generale. Inoltre ci occupiamo anche della progettazione di campagne pubblicitarie. Negli anni abbiamo collaborato con tante realtà importanti e vorremmo cogliere l’opportunità per ringraziarle tutte".

Gaia Gennaretti