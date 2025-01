"Un solo orario per ztl e corso Matteotti"

Far combaciare l’inizio della ztl con quello dell’isola pedonale di corso Matteotti, prevedendo un orario unico dalle 21 fino alle 3, per tutti i giorni di luglio e agosto. Questa la proposta che i negozianti del centro hanno esposto al sindaco Andrea Michelini e all’assessore al commercio Stefania Stimilli (foto), durante un incontro lunedì nel municipio di Porto Recanati. Nel corso del faccia a faccia, l’amministrazione comunale ha illustrato diversi iniziative che ha in mente di organizzare prima dell’estate, tra le quali spiccano il carnevale per i bambini, la fiera degli aquiloni a Pasquetta e una festa a fine maggio, sempre per i più piccoli. Ma oltre a ciò, la delegazione dei commercianti è tornata sul delicato argomento dell’isola pedonale che sarà in vigore ogni giorno di luglio e agosto su corso Matteotti.

L’anno scorso c’erano state svariate proteste da parte della categoria per la chiusura della via principale del paese, che scattava alle 19.30 e finiva alle 3. Mentre la ztl era stata istituita di sera, dalle 21 alle 3. I negozianti del centro avevano manifestato il proprio malcontento perché, a loro dire, non appena scattava l’isola pedonale corso Matteotti si svuotava di persone. Causando anche un drastico calo di vendite. I due diversi orari della ztl e dell’isola pedonale non facevano altro che generare confusione tra i visitatori e i turisti. Per questo, l’altra sera gli esercenti hanno messo sul piatto l’ipotesi di usare un orario unico, ossia dalle 21 alle 3. A quanto pare, il sindaco Michelini e l’assessore Stimilli si sono presi del tempo per analizzare e valutare la proposta ma ci sarebbero dei segnali incoraggianti che l’idea possa essere accolta.