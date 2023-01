Un sostegno a chi è in difficoltà, si alza l’Isee per accedere ai fondi

L’approvazione del nuovo regolamento a sostegno del disagio economico e sociale, votata all’unanimità durante l’ultima riunione del consiglio comunale, ha confortato l’impegno, contestuale a quello dell’esecutivo, effettuato dall’assessore Martina Coppari (nella foto) e culminato con la sua relazione al parlamento cittadino. Quali gli scopi del regolamento? "Intanto – precisa Coppari – è stato adeguato all’evolversi della normativa sulle politiche sociali, ai cambiamenti in materia di fabbisogno, a una disciplina dell’accesso alle prestazioni di carattere assistenziale e finanziario. Gli interventi previsti sono finalizzati alla prevenzione del rischio di povertà e di marginalità sociale, nei casi in cui l’assenza o l’insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. I potenziali beneficiari devono possedere Isee non superiore ai 6.000 euro, importo raddoppiato rispetto al precedente regolamento". Quindi, al riguardo, ci sono anche novità. "Certo, ad esempio – spiega Coppari – una maggiore attenzione al concetto di nucleo familiare, individuato in maniera più completa. Poi l’espressa specifica relativa al concetto di gradualità degli interventi, secondo un principio di sussidiarietà, nel senso che chi li richiede deve prima accedere ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale, quindi solo successivamente presenterà richiesta dei contributi economici previsti dal nostro regolamento". Ecco allora, esposta da Coppari, la definizione dettagliata e aggiornata del tipo d’interventi: "Da parte dell’ente, possono essere indiretti o, se diretti, erogati attraverso sussidi economici (somme di denaro o altro bene economicamente valutabile) e assistenziali temporanei o ‘una tantum’, oppure mediante la concessione di buoni alimentari. Sono inoltre previste agevolazioni tariffarie per i servizi socio- educativi".

Gianfilippo Centanni