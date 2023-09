Un successo dopo l’altro per il Gruppo sportivo Fontespina

Il Gruppo sportivo Fontespina, la più vecchia associazione della città che a pochi anni dalla fine della guerra ha capito l’importanza dello sport e del tempo libero da vivere insieme, continua a promuovere eventi di grande successo.

Negli anni ’50 ha cominciato con il ciclismo lanciando sul panorama nazionale Rolando ’Varbetto’ Verdini, e via via ha spaziato in tante altre discipline.

Dopo poco meno di 80 anni di vita, continua a tener viva la vocazione per la pratica di altre attività ed allargare la sfera degli interessi. Da qui un’efficientissima scuola di ballo, capace di creare ballerini di livello internazionale come Maldivia Polini e Giovanni Cavallo, la creazione di una scuola di kayak di cui si occupa Angelo D’Alessandro e, da qualche tempo, anche il recupero di un gioco molto in voga nel passato, e cioè il bigliardino, attività curata da Giuseppe Mancini.

Ed è stato proprio il bigliardino l’ultima iniziativa del Gruppo Sportivo, che ha organizzato un partecipatissimo torneo, al quale hanno partecipato 36 coppie provenienti da tutta la regione.

Alla premiazione sono intervenuti il vice sindaco Claudio Morresi, l’assessore al Turismo e ai Centri Civici Manola Gironacci, e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. "Una manifestazione riuscitissima e un’organizzazione impeccabile, secondo il giudizio dei partecipanti", è il commento di Osvaldo Miandro, figura storica del Gruppo, "nel miglior locale ove sono stati effettuati i vari tornei marchigiani".

Giuliano Forani