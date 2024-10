Un successo il corso sul contrasto all’intestazione fittizia dei veicoli

La Sala Cesanelli dello Sferisterio era gremita, ieri mattina per il corso di formazione sul "Contrasto al fenomeno dell’intestazione fittizia di autoveicoli", organizzato dalla polizia locale di Macerata in accordo con il procuratore capo del tribunale di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. A fare gli onori di casa è stato Danilo Doria, comandante della polizia locale, mentre a portare il saluto del sindaco Sandro Parcaroli e di tutta l’amministrazione comunale ai tanti intervenuti, tra autorità e agenti della polizia locale della provincia, è stato l’assessore alla Sicurezza, Paolo Renna. Subito dopo si sono succeduti i saluti istituzionali del procuratore capo Giovanni Fabrizio Narbone e del presidente della sezione maceratese dell’Automobile Club Italia, Enrico Ruffini.

A seguire gli interventi di Giuseppe Conte, rappresentante del Sindacato italiano unitario lavoratori carabinieri (Siulcc) e del presidente dell’Aci Milano Andrea Cutrini, i quali hanno analizzato e fornito dati sul fenomeno dell’intestazione fittizia che, come noto, consiste nel fornire veicoli a tutti coloro che vogliono rendersi irreperibili o che non vogliono che si risalga alla loro identità tramite il veicolo in uso, eludendo quindi i controlli in sede di registrazione del mezzo e conseguente controllo e verifica nelle relative banche dati.

re. ma.