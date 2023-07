Un super luglio per i più piccoli: tornano le "avventure estive"

Da oggi al primo agosto, ogni martedì (escluso il 18 luglio), i giardini John Lennon di Tolentino saranno lo scenario di "Avventure estive": quattro appuntamenti dalle 18 alle 20 targati Ricrea, in collaborazione con Bimbolandia, tra giochi, creatività e divertimento oltre a sport, pittura, laboratori artistici e tante sorprese. Sono aperti a bambini dai 3 ai 12 anni di età e sono completamente gratuiti. Si inizia questo pomeriggio con le Mini Olimpiadi e le postazioni di pallavolo, pallacanestro, ping pong, calcio, bowling, staffetta, tiro alla fune. Verranno organizzate quattro squadre miste d’età; a fine gara, la squadra che vincerà sarà premiata e per tutti è prevista una merenda. L’11 luglio sarà la volta della Caccia al Tesoro. Come tesoro gadget e caramelle. Il terzo appuntamento trasformerà i giardini, il 25 luglio, in un grande laboratorio per la Pittura al Parco; i lavori realizzati dai bambini saranno lasciati esposti nel giardino, per fare poi un contest sui social e chi ha ricevuto più like verrà premiato all’appuntamento successivo. Infine, il primo agosto, grande Festa dell’Estate. Per info 3407112010 e 3284498238. A presentare l’iniziativa il sindaco Mauro Sclavi, con l’assessore Elena Lucaroni, il consigliere Fabio Borgiani e Massimiliano Panunti di Ricrea.