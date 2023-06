"Un supermercato solidale per gli indigenti"

di Marco Berardinelli

Un "supermercato solidale", lo hanno descritto così i volontari del Lions club di Camerino il nuovo centro "La Formica" dove le famiglie e le persone indigenti, o che vivono sotto una certa soglia economica, possono farsi il loro pacco alimentare per minime esigenze. Inaugurato negli scorsi giorni, il centro si trova in località Torre del Parco e ha aperto i battenti per la prima giornata giovedì. Il pensiero del Lions club è arrivato con la consapevolezza che dopo due anni di pandemia, l’inflazione dovuta alla guerra in Ucraina e le difficoltà locali del terremoto, ci sono nuove esigenze e nuove povertà. "Quindi ci è venuta questa idea di aiuto e solidarietà per le persone e famiglie che non riescono fondamentalmente ad arrivare a fine mese", spiega Pietro Valeriani, presidente del club di Camerino. La stanza del centro è organizzata su più scaffali con tutti i prodotti principalmente alimentari, ma anche di igiene personale e di cibo per animali. Per il primo giorno di apertura erano già in diverse le persone accorse e per il prossimo periodo il centro rimarrà aperto tutti i giovedì dalle 17 alle 19. Al momento il servizio è per i residenti nel comune di Camerino, ma si sta lavorando per estendersi ai comuni vicini con l’aiuto della Protezione civile e dell’amministrazione camerte, vista la posizione baricentrica e la comodità di Torre del Parco per il territorio, ma anche per la sala capiente e la possibilità di ampliarsi a una seconda stanza. "Come volontari ci mettiamo al servizio e pian piano la cosa verrà gestita dalla Protezione civile, per ora di Camerino, ma con l’allargamento con altri per un servizio completo e magari per più giorni", prosegue Valeriani. La modalità di utilizzo è molto semplice. Le persone che hanno necessità si iscrivono e ricevono una tessera. Il servizio sociale del Comune con i suoi elenchi in base a Isee e nucleo familiare provvede a caricare mensilmente una cifra rappresentata da punti sulla tessera, punti Lions. All’uscita questi punti vengono scalati in base ai beni presi. Per preparare tutto, il club camerte ha fatto una visita in Abruzzo a Montesilvano, dove questo servizio funziona da ben otto anni, tramite a una convenzione con il banco alimentare del distretto 108 A del Lions, nel quale rientrano le regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Anche a "La Formica" il banco fornisce beni. "Oltre al comune di Camerino, al Banco alimentare e Protezione civile il ringraziamento va al gruppo Gabrielli (Tigre e Oasi), che ci ha fornito gli scaffali e arredi, a Mauro Ferranti, nostro operatore già ingegnere capo del comune per oltre 30 anni, che ha fatto il grosso del lavoro e ad altri come Nutrix e Pasta di Camerino che ci aiuteranno con i prodotti", conclude Valeriani.