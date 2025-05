"Un talk molto coinvolgente. Pronti per il prossimo anno"

"Un talk coinvolgente e stimolante, durante il quale si sono affrontati temi profondi, talvolta scomodi, ma necessari. Un momento di confronto autentico che ha invitato alla riflessione, scuotendo le coscienze e ponendo le basi per costruire una Porto Recanati più inclusiva, aperta e consapevole". In questo modo il sindaco Andrea Michelini commenta l’iniziativa "Porto for the People – Liber? di essere: diritti, identità, futuro", organizzata domenica pomeriggio alla pinacoteca Moroni in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Per l’occasione sono intervenuti il presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi e Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta e sessuologo. A prendere parola anche Marilena Grassadonia, responsabile nazionale "Diritti e Libertà" per Sinistra Italiana, e la consigliera comunale alle pari opportunità Fatou Sall. "Insieme a degli ospiti straordinari – spiegano gli organizzatori – abbiamo parlato di temi importanti, attuali, che toccano la vita di tanti: diritti, identità, libertà di essere se stessi. È stato intenso, a tratti commovente, e soprattutto pieno di spunti . Un grazie enorme a tutte le persone che sono passate. Ci vediamo il prossimo anno".