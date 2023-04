"Un tavolo di lavoro per valorizzare le aree montane e interne"

Per la prima volta insieme. I comprensori della Montagna delle Marche si riuniscono per dare il via ad un progetto di promozione turistica con Marche Outdoor. È stato presentato ieri in conferenza nella sede della Camera di Commercio ad Ancona dal direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione della regione Marco Bruschini, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini, i sindaci Luca Piergentili di Sarnano e Silvia Bernardini di Ussita, Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono le stazioni di Frontignano (Ussita) e Bolognola (le più grandi della regione), e Andrea Silipo, presidente della Sottotetto srl. "Abbiamo avviato un tavolo di lavoro – spiega Cangiotti – che riunisce tutte le stazioni marchigiane, dei Sibillini e del Pesarese, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le aree montane e interne, in collaborazione con le istituzioni, come la Regione e la Camera di Commercio, e i tour operator. Oltre alla partecipazione alle fiere per far conoscere il brand della montagna, tra gli obiettivi c’è anche il biglietto unico, ma prima vanno adeguati tutti i sistemi di controllo accessi (con ultime tecnologie, al passo e omogenei fra loro)". "Si è consolidato il metodo di concertazione unitaria – aggiunge Silipo – dei comprensori fra loro e con Regione e Camera di Commercio. Ed è una risposta essenziale per raggiungere insieme i risultati. L’economia dei comprensori non si può basare solo sulla neve; da una parte stiamo cercando di sviluppare impianti di innevamento artificiale dall’altra puntiamo anche sul turismo estivo, attraverso bici, e-bike, sentieristica ecc. Una proposta interessante è coinvolgere le strutture balneari nella promozione delle zone interne: il turista che arriva, dopo un tot di giorni al mare, può avere il desiderio di passare un paio di giorni anche in montagna". Resta un nodo: "La burocrazia ostacola la collaborazione pubblico-privato – conclude Silipo – se i progetti non vengono approvati in tempi ragionevoli. Tanti sono gli investimenti in corso su tutto il territorio, per più canali di finanziamento".

Lucia Gentili