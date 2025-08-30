Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
30 ago 2025
GIORGIO GIANNACCINI
"Un tavolo per rilanciare Scossicci"

Il comitato Viva Scossicci ha incontrato Andrea Marinelli, candidato di Recanati alla Regione Marche nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Ricci, per discutere le priorità legate alla difesa della costa e al rilancio dell’area di Scossicci.

Marinelli, che nei giorni scorsi aveva denunciato la sottrazione di parte dei fondi destinati a Scossicci e dirottati su altre località, ha ribadito il suo impegno a favore del territorio: "Ritengo fondamentale la creazione di un comitato permanente che coinvolga tutti gli attori istituzionali, economici e sociali chiamati a intervenire per il rilancio di Scossicci. È un territorio che merita attenzione e progettualità di lungo periodo. Io stesso conosco e amo questi luoghi, dove vengo spesso con la mia famiglia a trascorrere le vacanze estive, e per questo sento un legame autentico con la nostra costa".

Il comitato ha condiviso questa impostazione attraverso le parole della presidente Anna Maria Morsucci: "La nostra richiesta è l’istituzione di un tavolo permanente che riunisca Regione, Province, Comuni, operatori turistici, associazioni, imprese e cittadini. Condividiamo l’esigenza di coinvolgere tutti nel rilancio di Scossicci, la cui area riguarda in primis il Comune di Porto Recanati ma si estende anche al Comune di Loreto e non solo".

