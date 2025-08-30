"Un tavolo per rilanciare Scossicci"

Il comitato Viva Scossicci ha incontrato Andrea Marinelli, candidato di Recanati alla Regione Marche nelle liste del Partito Democratico a sostegno di Ricci, per discutere le priorità legate alla difesa della costa e al rilancio dell’area di Scossicci.

Marinelli, che nei giorni scorsi aveva denunciato la sottrazione di parte dei fondi destinati a Scossicci e dirottati su altre località, ha ribadito il suo impegno a favore del territorio: "Ritengo fondamentale la creazione di un comitato permanente che coinvolga tutti gli attori istituzionali, economici e sociali chiamati a intervenire per il rilancio di Scossicci. È un territorio che merita attenzione e progettualità di lungo periodo. Io stesso conosco e amo questi luoghi, dove vengo spesso con la mia famiglia a trascorrere le vacanze estive, e per questo sento un legame autentico con la nostra costa".

Il comitato ha condiviso questa impostazione attraverso le parole della presidente Anna Maria Morsucci: "La nostra richiesta è l’istituzione di un tavolo permanente che riunisca Regione, Province, Comuni, operatori turistici, associazioni, imprese e cittadini. Condividiamo l’esigenza di coinvolgere tutti nel rilancio di Scossicci, la cui area riguarda in primis il Comune di Porto Recanati ma si estende anche al Comune di Loreto e non solo".