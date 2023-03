"Un tavolo permanente con tutti gli operatori"

di Lucia Gentili

Dal prossimo primo aprile (e fino al 31 marzo 2025) l’associazione Zagreus si occuperà della gestione del punto informativo in piazza della Libertà e dell’accoglienza per il Comune di Tolentino. Il giovane direttivo è già a lavoro e anticipa quali saranno gli obiettivi. "Ci cureremo che il turista abbia tutte le informazioni necessarie per visitare e godere il territorio comunale nella sua interezza, dal centro storico alle bellezze sparse nelle contrade e nelle frazioni – spiegano Sofia Baldoni, Michele Polisano, Edoardo Costantini e Giorgio Epifani –. Allo stesso tempo guideremo il visitatore, dietro sua richiesta, verso strutture ricettive, bar, ristoranti e negozi per favorirne la permanenza nella città. Per questo rilanciamo la proposta di un tavolo permanente con gli operatori del settore, da convocare il prima possibile per cercare di capire dove intervenire e come assumere una comunità d’intenti. Dopodiché, sarà nostro compito aiutare il Comune a modulare le principali strategie per ampliare sul medio termine il pubblico di Tolentino in termini di visite e presenze. Ci premureremo poi di fornire i dati, a conclusione di ogni anno, ai cittadini, perché siano giudici del nostro operato". Ma come attirare più giovani e turisti? "Crediamo che il primo passo sia avere una linea manageriale chiara, che va concepita e perseguita insieme al Comune nel nostro vicendevole ruolo di co-gestori – aggiungono –. Il rilancio della città deve passare anche da un rinnovamento della comunicazione, soprattutto via internet: apriremo presto un profilo dedicato alle attività del punto informativo sui principali social network, da Facebook a Instagram passando per TikTok, per far conoscere la città, i suoi eventi e le sue bellezze anche ai ragazzi più giovani di noi e alle loro famiglie. Bisogna partire da simboli condivisi, nei quali anche la cittadinanza possa riconoscersi. Riteniamo quindi di vitale importanza un confronto sistematico con realtà come Biumor, Tolentino Musei, Vaccaj, Politeama e Interno Marche, il Convento degli Agostiniani, l’Abbadia di Fiastra, le Terme di Santa Lucia, solo per citarne alcuni. Come co-gestori del punto informativo, invece, la nostra azione sarà più di sostegno al Comune nell’individuare i giusti periodi in cui realizzare eventi, in relazione ai flussi turistici per avere una risonanza maggiore. Prevedremo anche aperture serali, in concomitanza con manifestazioni importanti, soprattutto durante l’estate. E cercheremo di dialogare continuamente con le associazioni della città – concludono –, che sono molte e sono attive sul territorio".