Un tavolo sulla violenza giovanile: "Non è solo mancanza di valori"

Violenza giovanile, responsabilità degli adulti e necessità di azioni concrete, ci ha lavorato per un anno il tavolo tecnico di soggetti pubblici e privati che operano per analizzare criticità e elaborare progetti. Il 13 dicembre l’audizione in Comune del coordinatore, Andrea Foglia, e intanto la città fa i conti con la maxi rissa tra giovanissimi della notte tra venerdì e sabato in centro.

"La violenza giovanile – premette – è un fenomeno che non può essere letto solo come il risultato di mancanza di valori. Si intrecciano fattori individuali, sociali e culturali, insicurezze emotive, pressioni sociali, difficoltà familiari e il ruolo dei social media. Dietro ogni episodio violento c’è spesso un malessere profondo che non può essere banalizzato o ignorato".

E il ruolo degli adulti?

"Non possiamo esimerci dalle nostre responsabilità. Famiglie, scuole e istituzioni sono i primi luoghi in cui i giovani cercano ascolto, guida e modelli. Quando questi spazi vengono meno, o sono frammentati, si creano vuoti colmati con comportamenti disfunzionali. Ogni episodio di violenza è uno specchio che ci rimanda le nostre mancanze come comunità: genitori poco presenti come figure di riferimento, insegnanti lasciati soli, la scuola attaccata, fisicamente e a parole, la politica autoreferenziale e distante dalle analisi degli esperti, associazioni di volontariato e parrocchie poco coese. È tempo di tornare a essere punti di riferimento per le nuove generazioni".

Cosa è emerso in questo anno di lavoro?

"Dati significativi e socialmente rilevanti. Evidenziano come i comportamenti violenti nei giovani spesso nascono da fragilità emotive e trovano anche radici in una subcultura sociale basata su valori distorti, dove predominano modelli di forza e la loro glorificazione, prevaricazione e spettacolarizzazione, mentre social e piattaforme digitali amplificano i comportamenti aggressivi attraverso video virali, risse registrate e condivise, e la violenza diventa strumento per ottenere visibilità e status. Assistiamo anche alla normalizzazione dell’aggressività e la violenza diventa un linguaggio normale per esprimersi. Dal tavolo sono scaturiti anche l’assenza di modelli positivi, la frammentazione delle relazioni familiari, l’indebolimento della comunità e il distacco generazionale che lasciano spazio a figure che veicolano messaggi di conflitto, sopraffazione e disimpegno sociale. C’è poi la pressione del gruppo. Nei contesti giovanili, l’appartenenza a bande o gruppi può spingere a comportamenti violenti come strumento per affermare identità, essere accettati o rispettati, soprattutto in assenza di alternative costruttive".

Cosa mettere in campo per limitare questi fenomeni?

"Non interventi isolati, ma un approccio condiviso e coeso per costruire una rete di collaborazione stabile tra istituzioni, scuole, famiglie, associazioni e servizi sociali. L’obiettivo è promuovere il benessere dei giovani creando contesti che li supportino nella crescita e intervenire tempestivamente per prevenire situazioni di rischio".