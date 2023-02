Un taxi sociale per dare supporto agli anziani

di Giorgio Giannaccini

Un "taxi sociale" attivo tra Porto Recanati e Recanati dedicato agli anziani soli, in modo da poterli aiutare a recarsi in ospedale e alle visite mediche, oppure per dargli una mano facendo spesa al posto loro. E’ il progetto su cui sta lavorando il portorecanatese Vitangelo Sampaolo, 72 anni, presidente dell’Associazione Filo d’Argento Recanatese, affiliata all’Auser Volontariato, che ha la sua sede a Recanati, in via Vogel, con circa 50 iscritti. "E’ una iniziativa che viene svolta in tutta Italia dall’associazione Auser, la quale mette a disposizione il mezzo e copre ogni costo – spiega Sampaolo –. In pratica, ‘il taxi sociale’ è una specie di furgoncino, attrezzato di passerella per far entrare i portatori di handicap e coloro che sono in sedia a rotelle. Con tale mezzo, i nostri volontari potranno assistere gli anziani che non hanno modo di poter andare da soli a sottoporsi alle visite sanitarie, o di recarsi al supermercato e in farmacia per la spesa. Ho già ricevuto l’ok dall’Auser, quindi il mezzo ci verrà dato in comodato d’uso entro l’anno. Oltre a questo, ci copriranno i costi per le riparazioni e i consumi di benzina. Tra i nostri iscritti – aggiunge Sampaolo –, ho trovato ben cinque persone disposte a fare da autista. Sarà un servizio attivo sette giorni su sette. Questa è una necessità del territorio, perché servizi del genere sono garantiti in città vicine come Tolentino, Macerata e Civitanova, ma non qui tra Porto Recanati e Recanati. Inoltre, per usufruire del mezzo, ogni anziano dovrà solo sottoscrivere una assicurazione da 13 euro, poi non pagherà nessun’altra somma aggiuntiva". Vitangelo spiega pure che "l’intenzione è di aprire un’altra sede a Porto Recanati, per questo ho contattato il sindaco Andrea Michelini. Poi, vogliamo collaborare con l’associazione ’Camminiamo Insieme’, che svolge un servizio simile in città. D’altronde, l’unione fa la forza. Non solo, verso primavera faremo dei corsi di educazione stradale all’Itis di Recanati, insieme a Marco Scarponi, presidente della fondazione Michele Scarponi. Comunque – sottolinea Sampaolo –, l’obiettivo è di fare la stessa cosa in altre scuole. E a marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, festeggeremo i 30 anni della nostra associazione: sto organizzando il da farsi con il sindaco di Recanati, Antonio Bravi".