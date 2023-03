Un tecnico, venti architetti e il fascino di Poltrona Frau

"In Poltrona. Un tecnico e venti architetti" è il libro scritto dai tolentinati Maria Marucci e Silvano Bonfranceschi, moglie e marito, che sarà presentato domani alle 17 al Politeama. Un’opera nata sotto pandemia, nel mettere in ordine le agende di Bonfranceschi, ricche di appunti sull’amato lavoro. Silvano, tecnico in pensione dell’ufficio Ricerca e sviluppo di Poltrona Frau, è stato nella storica azienda per 35 anni, fino al 2005; ha avuto l’occasione di confrontarsi con architetti di livello internazionale. Il libro racconta simpatici aneddoti, ripercorrendo anche gli anni in cui la Frau iniziò ad esportare in tutto il mondo, diffondendo artigianalità e bellezza, e valorizzando al tempo stesso Tolentino e un intero territorio. Questo libro è quindi anche un omaggio all’azienda, soprattutto al suo fondatore, il "Presidente" cavalier Franco Moschini, a cui è dedicato. L’incontro sarà presentato dalla giornalista Barbara Olmai. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, interverrà il prof. Rossano Cicconi, studioso di storia locale che ha curato la presentazione. L’architetto Isabella Tonnarelli, presidente dell’Accademia Filelfica, accompagnerà il pubblico nel mondo del design.