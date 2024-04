Un torneo per Federico:: "Terremo viva la memoria"

"Tenere viva la memoria di Federico": è l’impegno che si sono presi i 500 partecipanti alla fiaccolata per Federico Garulli, il 21enne morto nel tragico incidente della sera di Pasquetta. Parenti, amici e compaesani si sono ritrovati davanti alla scalinata dell’ex ospedale, in piazzale Diaz, dove la fiaccolata è iniziata con l’intervento del sindaco Cecilia Cesetti. "Federico è qui con noi, camminerà al nostro fianco - ha esordito il primo cittadino -. Per il mamma, il papà, i familiari, ma anche per il nostro paese la vita non sarà più la stessa. Dobbiamo tenere viva la sua memoria, magari con un evento, tipo un memorial di tennis, sport che lui tanto amava. Sarà il modo migliore per non dimenticare Federico". A quattro giorni dalla tragedia, con un paese ancora comprensibilmente scosso, Cecilia Cesetti ha invitato tutti a guardare avanti ed ha avuto anche un pensiero per gli altri quattro ragazzi che erano nella Polo finita contro un albero lungo la discesa della provinciale Maceratese che porta da Macina di Mogliano a Francavilla d’Ete. "A Leonardo (che era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, ndr) va l’augurio di guarire presto. Anche ad Alessandro, Elia e Lorenzo va un abbraccio forte". Dopo un lungo applauso, dietro al cartello ’Neanche il vile fato potrà mai vincere la splendida luce dei tuoi occhi verdi’ che era stato esposto il giorno del funerale, si è formato il corteo che ha raggiunto la piazza, ha effettuato un giro intorno al paese ed è poi tornato in piazzale Diaz. Qui ci sono state le testimonianze di due ragazzi e la preghiera finale per Federico.