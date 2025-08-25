Un tour della regione con Natasha Stefanenko

Un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla leggerezza andrà in scena domani alle 18.30 nel cortile di Palazzo Venieri a Recanati: Natasha Stefanenko presenterà il suo libro "Dalle Marche con amore" (Cairo Editore). L’evento, organizzato dalla Piccola Libreria delle Marche e dall’Hotel La Ginestra con il patrocinio del Comune, vedrà la conduttrice e attrice dialogare con i ragazzi del Doppiatore Marchigiano. Stefanenko, nata nell’ex Unione sovietica e figlia di un ingegnere nucleare, ha compiuto un lungo viaggio prima di approdare nelle Marche, dove nel 1995 ha sposato l’imprenditore Luca Sabbioni; dal 2000 vive a Sant’Elpidio a Mare. Quella scelta, che lei stessa definisce una scommessa, è diventata con il tempo un legame profondo con la terra marchigiana. Prima sui social, poi attraverso i libri, Stefanenko ha iniziato a raccontare l’incanto di borghi medievali, colline, tradizioni e sapori. Dopo il romanzo d’esordio "Ritorno nella città senza nome" (Mondadori, 2023), con "Dalle Marche con amore" ha scelto di condividere una guida sentimentale che non segue i percorsi del turismo convenzionale, ma accompagna i lettori nelle sue esperienze personali e nei luoghi che più l’hanno colpita.