Un tour turistico in 26 tappe sulle tracce di padre Matteo Ricci

Sarà il Centro studi diocesano Padre Matteo Ricci a occuparsi del nuovo progetto relativo alla promozione della storia e delle radici del gesuita maceratese. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato l’ok alla realizzazione di un percorso intitolato a "Padre Matteo Ricci e agli Orientalisti", con cui si dà concretezza alla previsione di un tour turistico che si snoderà in 26 tappe da realizzare all’interno del centro storico, che si concluderanno alla biblioteca Mozzi Borgetti, dove verrà allestito di un sito dedicato a Padre Matteo Ricci e a gli Orientalisti, come Giuseppe Tucci, Cassiano Beligatti, Antelmo Severini e Teodorico Pedrini. Il progetto, per cui al momento sono impegnati circa 18mila euro di cui 3.660 per l’impaginazione e la traduzione in lingua e 14.640 per la produzione e la posa in opera della segnaletica, era stato inizialmente affidato alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna che ha redatto un elaborato esecutivo che, però, ad oggi non è più ritenuto adeguato "sia per le mutate condizioni "geo-turistiche" della città, in ragione di ulteriori elementi di ricerca storico-scientifica, culturali, riqualificati beni architettonici e nuovi elementi monumentali legati alla vita e alle opere di Padre Matteo Ricci – si legge nella delibera della giunta –, sia per motivi religiosi, in funzione del titolo di "Venerabile" attribuito Papa Francesco il 17 dicembre 2022". Per questo la giunta ha deciso di procedere con un nuovo elaborato progettuale che sarà appunto redatto dal Centro studio diocesano Padre Matteo Ricci.