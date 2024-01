Un trend preoccupante. Non si ferma la voglia di andarsene altrove, specie tra i giovani

Negli ultimi dieci anni, dal 2013 al 2022, sono 72.613 i maceratesi che hanno lasciato la provincia. Tanti, infatti, sono quelli che si sono cancellati dall’anagrafe dei nostri comuni trasferendo la residenza in un’altra provincia d’Italia (60.667), oppure all’estero (11.946). Nello stesso periodo sono stati 78.687 quelli che, provenienti dall’Italia o dall’estero, hanno portato qui la loro residenza, con un saldo positivo di 6.074 abitanti. Un numero, però, del tutto insufficiente a coprire il vuoto provocato dalla denatalità (gli ultimi dati Istat dicono che a fine ottobre 2023 siamo a 303.060 abitanti, contro i 310.815 di quattro anni prima e i 321.322 di inizio 2012). Mediamente abbiamo registrato poco meno di 8mila emigranti l’anno (7.868), una cifra certo lontana dalle emigrazioni storiche, ma nient’affatto trascurabile, anche perché la composizione di questi flussi è diversa rispetto al passato. Il fatto che il 15% si diriga verso paesi esteri, infatti, si deve sia a stranieri che dopo aver trascorso un po’ di tempo qui da noi si trasferiscono in altri paesi europei, ma anche e soprattutto a giovani italiani, frequentemente laureati o diplomati, comunque con un buon livello di specializzazione. E questo spiega perché oltre 18mila maceratesi al di sotto dei trent’anni di età, vale a dire il 22% del totale in provincia (uno su cinque), risiedono all’estero, una delle percentuali più alte d’Italia (ottavo posto nella graduatoria nazionale), superata solo da alcune province del Sud. Se ne vanno in Inghilterra, Germania, Irlanda, ma anche Spagna e Norvegia, tanto per citare alcuni paesi, dove trovano opportunità e condizioni di lavoro più adeguate alla loro formazione e più remunerative. Non a caso in questa fuga ricadono tanti giovani delle professioni sanitarie, infermieri in testa, anche se il fenomeno investe diversi tipi di professionalità. Il fatto è che, contemporaneamente a queste fuoriuscite, nel periodo che va dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2023, in provincia di Macerata la popolazione on un’età compresa tra 15 e 34 anni, la fascia considerata giovanile, è diminuita del 12,4%, il valore più alto di tutte le Marche e ben al di sopra della media italiana (- 7,4%) e di quella regionale (- 9,6%). Una situazione legata a un processo di denatalità che va avanti da anni, ma che solo di recente sembra aver richiamato l’attenzione della nostra classe dirigente. Il problema è che abbiamo sempre meno giovani e, di questi, una parte significativa se ne va, prende la strada dell’estero. Le conseguenze sono pesanti. Il nostro sistema sanitario, che tra l’altro deve far fronte ad una popolazione con una crescente quota di anziani, arranca nel reperire il personale di cui ha bisogno; discorso analogo per le imprese, visto che spesso non riescono a trovare le figure professionali che cercano. Unica consolazione è che, anche se ancora in calo, nel 2023 la diminuzione dei residenti sembra più contenuta degli anni precedenti. Ma è davvero magra.