Un tributo a Fabrizio De André: parole di Cimatti, musica di Sonaglia

Appuntamento nel weekend, a Porto Recanati, con un tributo a Fabrizio De Andrè che chiuderà la rassegna dedicata all’emigrazione marchigiana "Marche terra d’oltre". L’iniziativa è stata ideata grazie al protocollo d’intesa siglato dai Comune di Recanati, Loreto e Porto Recanati, per la valorizzazione e la promozione sinergica del territorio. Perciò domenica alle 17.30, nella pinacoteca comunale Moroni, andrà in scena "Cantami di questo tempo. Dichiarazione d’amore a Fabrizio De André". Protagonista lo scrittore Maximiliano Cimatti (nella foto) che, accompagnato dalla chitarra di Marco Sonaglia, condurrà il pubblico alla scoperta dei demoni, delle ossessioni e dell’atto creativo di Faber. Dai giorni del rapimento di Fabrizio e Dori Ghezzi, ai rimpianti delle anime che "dormono sulla collina", fino alle storie dei nativi americani e quelle di amori disperati, illusi, sconfinati. Un viaggio tra gli "ultimi" cantati da Fabrizio, i senza nome, gli emigrati, i diversi, i suoi amici fragili che vivono per sempre nelle sue parole. E infine un ascolto delle sue canzoni, per riscoprire la potenza delle immagini e alcuni personaggi memorabili che vivono in quei testi. Ingresso liberto con prenotazione consigliata: 0717570410, oppure 393 8761779 (WhatsApp), o [email protected]