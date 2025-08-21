Un tuffo al mare per tutti: "Vacanze con i volontari"

Una spiaggia attrezzata per persone diversamente abili, inserita nel contesto cittadino e turistico. È il risultato frutto dell’impegno dell’associazione "Oltre i limiti" in co-progettazione con il comune di Porto Recanati che, attraverso una convenzione della durata di cinque anni, ha portato a "Liberamente, una spiaggia per tutti". Il servizio, rivolto a tutte le persone fragili, si svolge in un’area sul lungomare Marinai d’Italia, in posizione facilmente accessibile. Sono disponibili passerelle fino alla battigia, sedie galleggianti per l’ingresso in mare, docce, postazione ombreggiata con lettini, ombrellone cabina, servizi igienici. Il centro è aperto e gratuito tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Non serve la prenotazione, salvo il caso di gruppi numerosi. Per l’accesso alla spiaggia è consigliato portare con sé la documentazione che attesti la disabilità, da mostrare in caso di richiesta. Nelle vicinanze è disponibile un parcheggio riservato per disabili. In questo contesto l’associazione ha organizzato, con un contributo delle famiglie, una vacanza mare per un gruppo di disabili residenti nei paesi vicini, grazie ai volontari affiancati da educatori che vanno a prenderli a domicilio nel primo pomeriggio per poi riaccompagnarli a casa la sera.

"In questo modo – spiega Graziella Pesaresi, presidentessa dell’associazione – i volontari permettono a ogni persona di godere della bellezza del mare, con attività di animazione e intrattenimento in acqua e spiaggia, giochi e attività varie". "Oltre i limiti" è nata dalla volontà di alcune famiglie di farsi promotrici del progetto "Dopo di noi" e continua la propria missione, finalizzata a difendere i diritti e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità.

"Il nostro percorso – prosegue Pesaresi – ci trova ora in questa nuova avventura nel creare una dimensione di spiaggia inclusiva, dove ogni giorno si possa ripetere l’importante battaglia dell’inclusione sociale. L’obiettivo è garantire i diritti e le opportunità, contrastando le discriminazioni di quegli individui che appartengono alla categoria della diversità, affinché ogni persona possa godere dell’eguaglianza di dignità, rispetto e accoglienza. Siamo felici di contribuire a rendere più bella e dignitosa la vita dei più fragili. Quest’anno siamo partiti ad agosto, ma i prossimi anni il servizio si svolgerà anche a luglio. In questi giorni abbiamo sperimentato la bellezza di rendere possibile un tuffo in mare con la libertà e la dignità cui ogni creatura ha diritto. Il loro sorriso e il loro entusiasmo hanno riempito i nostri cuori". Al progetto hanno contribuito Girotti "Un mondo all’aperto", Igino Straffi, Fondazione Girolamo Colonna, Fondazione Grilli Scalabroni, le famiglie Ascani, Pesaresi, Giorgetti, soci dell’associazione "Oltre i limiti".

Franco Veroli