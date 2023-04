Un ’tuffo’ nel verde dei Sibillini: idea di benessere e natura

Presentati ieri in conferenza a Visso, nella sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini, i nuovi corsi sul "forest bathing" (bagni di foresta) organizzati dai sindaci della Strategia nazionale aree interne Snai Alto Maceratese. Si tratta di esperienze, immersioni nella natura promosse dall’unione montana Marca di Camerino, con gli esperti internazionali Manuela Renzi e Alejandro Gesse Ponce e il coordinamento di Carlo Bifulco. Si parte il 12 maggio e si concentrerà nei fine settimana (per informazioni e iscrizioni seminariinformativi.it); 12-13-14 maggio, 21 maggio, 26-27-28 maggio a Pieve Torina (Sentiero dell’acqua); 19-20 maggio a Visso (Sentiero delle torri). "Un’opportunità unica per il territorio, in particolare per chi già opera in ambito turistico – ha sottolineato Alessandro Gentilucci, presidente dell’unione montana, soggetto capofila Snai –. Offriamo la possibilità di fruire gratuitamente di un corso che specializza in una disciplina che sta sempre più prendendo piede a livello nazionale ed europeo. Parliamo di benessere dalla natura, della possibilità di poter scaricare tensioni e stati di disagio psicofisici grazie a camminate salutari nelle foreste e a sostanze, i monoterpeni, che promanano dalle piante e agiscono beneficamente sul sistema immunitario". "Il Parco dei Sibillini è stato tra i primi in Italia a valutare questa modalità alternativa di fruizione naturalistica, individuando 19 siti – ha aggiunto il presidente del Parco Andrea Spaterna –. È in atto poi una collaborazione con Unicam per verificare la concentrazione di questi monoterpeni". Carlo Bifulco, coordinatore del corso ed ex direttore del Parco, ha evidenziato l’importanza dei cosiddetti green jobs: "I 19 siti individuati e questi corsi tenuti dai migliori professionisti del settore, rappresentano una straordinaria opportunità per acquisire nuove competenze".