Un turno a Bellusci e a Bevilacqua

Perde due protagonisti il derby di domenica quando al Tubaldi andrà in scena l’attesa sfida Recanatese-Civitanovese, la partita di serie D che mette a confronto due formazioni della provincia. Sono stati infatti squalificati per una giornata il giallorosso Bellusci e il rossoblù Bevilacqua. Il giudice sportivo ha poi fermato per un turno Marucci (Fermana), Cordova (Chieti), Luciani (Avezzano) e Pesaresi (Vigor Senigallia).

Inoltre è stata comminata una multa di 200 euro al Castelfidardo "per mancanza – si legge nella motivazione –.

di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale".