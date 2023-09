Un ufficio per aiutare i cittadini nelle domande per mantenere il Cas: ecco gli orari Il Comune di Tolentino offre ai cittadini terremotati servizi di assistenza nella compilazione della dichiarazione per il mantenimento dei benefici di assistenza (Cas). Orari: lun-ven 8.30-13.30, mar-gio 8.30-13.30 e 15.30-18.00. Senza appuntamento.