Un viaggio alla scoperta della Cina per i ragazzi dello Scientifico "Galilei"

Partite da Macerata cariche di aspettative, le docenti Serenella Pagnanini, Daniela Giugliano, Carla Marcatili e Daniela Silvani hanno accompagnato un gruppo di studenti del quarto anno del liceo scientifico Galilei, imbarcandosi in un viaggio in Cina reso possibile attraverso l’agenzia ‘ViaSoccer LLC’ e il supporto di Sue Su, la quale ha guidato il gruppo in quei luoghi lontani.

Per gli studenti il primo incontro con la Cina moderna è avvenuto a Taicang. Qui la visita alla China-Singapore Industrial Training Institute, una scuola di formazione tecnica di altissimo livello, oltre alla Biology and Commerce School.

I ragazzi si sono poi spostati a Shanghai e a Shaxi, dove è stato possibile ammirare un autentico giardino classico imperiale. A Suzhou, la Venezia d’Oriente, si è tenuta la visita dell’Agricultural College e di una Experimental Middle School.