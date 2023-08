"Un viaggio che mi ha cambiata"

Ora Elena ha un nuovo sogno. "Partecipare al prossimo Jamboree come capo", dice. Intanto racconta il momento più bello che ha vissuto in quello appena concluso. "La Tenda Italia era la più affollata: c’erano ragazzi da Svezia, Marocco, Malesia ecc. E tutti cantavamo i brani italiani senza tempo – racconta la giovane scout –. Gli stranieri conoscevamo benissimo Azzurro di Celentano, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. In quella tenda, in Corea del Sud, ho capito che siamo davvero tutti fratelli". La Sergolini dice di dedicare questa esperienza alla sua famiglia, a partire dalla sorella Irene che ha sempre creduto in lei, e dai genitori. "E poi vorrei ringraziare i capi scout e tutti i ragazzi del reparto di formazione con cui ho condiviso il Jamboree, sono stati davvero compagni di viaggio", aggiunge. "Non mi sono sentita sola neanche un istante – conclude –. Gli adulti, prima di partire, mi dicevano: "Tornerai cambiata". Io sinceramente non capivo. E invece adesso ho compreso cosa intendessero. Ho acquisito più fiducia e consapevolezza nelle mie potenzialità. Sono cresciuta".

l. g.