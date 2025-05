Un viaggio culinario tra i legumi

"Legumi affettivi" questo il titolo del nuovo libro di ricette di legumi di Ilaria Cappellacci, food editor dei maggiori siti di cucina, che verrà presentato dal Comune di Appignano, in collaborazione con la Proloco di Appignano, oggi alle 17 nel salone dell’ex circolo cittadino in piazzetta Mei. L’autrice, Ilaria Cappellacci, voce narrante delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche del territorio marchigiano, in un dialogo con l’editore Simone Giaconi, racconterà il mondo dei legumi attraverso un viaggio culinario tra la tradizione e la modernità. Sarà presente anche lo "psicocuoco" Roberto Ferretti, studioso di cucina contadina, erbe di campo e turismo relazionale che illustrerà una sua personale ricetta appositamente ideata per il libro. Il libro nasce per celebrare e promuovere la memoria storica del territorio ed aprire le porte a nuove possibilità culinarie, per chi vuole mangiare con gusto, consapevolezza e creatività nel suggestivo borgo medioevale di Appignano. "Legumi affettivi è un invito a esplorare, sperimentare e lasciarsi sorprendere dal mondo dei legumi, raccoglie sia le ricette tradizionali che tante nuove idee creative per piatti moderni e gustosi", ha spiegato il sindaco Mariano Calamita.