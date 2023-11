Un viaggio dal seminterrato al cielo. Ecco lo show "Ulisse e la Luna"

La magia della rassegna "A teatro con mamma e papà", organizzata da Compagnia della RanciaRanciaVerdeBlu torna domani al Vaccaj di Tolentino, alle 17, con "Ulisse e la Luna". La storia del viaggio di un bambino che – partendo dal seminterrato in cui vive – attraversa un altissimo palazzo in cerca del cielo. Sul palco, la Compagnia Fontemaggiore. "Ulisse è un bambino malinconico e schivo che vive nel seminterrato di una palazzina di trenta piani – spiegano gli organizzatori –. Un giorno, oppresso dal grande peso di tutto quel cemento sopra di lui, decide di intraprendere un viaggio sorprendente all’interno del palazzo stesso. Il suo obiettivo: andare a toccare il cielo dove, a quanto gli è stato detto, vive il suo papà. Così si mette in cammino per le scale e fa conoscenza con vari personaggi strambi, finché non arriva in cima e incontra Aurora. Da questo momento la sua vita prende una svolta del tutto inaspettata, diventando una divertente ed emozionante avventura: un viaggio che lo porterà proprio sulla luna, per scoprire che è in verità un "buco" che nasconde tantissime sorprese. Tra tutte, l’amicizia con una bambina circense che durante uno spettacolo, come palla di cannone umana, fu sparata fin lassù. La storia di un bambino, quindi, che riesce a trovare dentro di sé una briciola di coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare un palazzo che in fin dei conti è un po’ come la vita". Scritto e diretto da Giuseppe Di Bello, con Enrico De Meo e Valentina Renzulli, è uno spettacolo per tutta la famiglia. Età consigliata: dai 5 ai 105 anni. Biglietti in vendita su www.vivaticket.com oppure domani alla biglietteria del teatro Vaccaj dalle 16. Info e prenotazioni 0733 960059, info@teatrovaccaj.it. Il cartellone della rassegna per ragazzi continuerà con tanti altri appuntamenti pomeridiani e matinée per gli istituti scolastici della città e della provincia.