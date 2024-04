Un viaggio dall’Antichità al Medioevo

Proseguono oggi le giornate di studi al dipartimento di Giurisprudenza che indagano l’organizzazione di territorio e amministrazione delle Marche centro-meridionali dalla metà del terzo secolo a.C. all’Alto Medioevo. L’iniziativa è svolta nell’ambito di un progetto, "PicMarc", dal Piceno alla Marca, cofinanziato dalla Regione. "Dalla sinergia tra archeologi, storici, topografi e giuristi si è cercato di ricostruire una storia dell’amministrazione di questo territorio, le Marche centro-meridionali, valorizzando fonti rimaste nell’ombra, in particolare epigrafiche, giuridiche e gromatiche", spiega lo storico del diritto Pierangelo Buongiorno (nella foto con l’assessore Cassetta), organizzatore della due giorni di studi insieme ad Annarosa Gallo, Antonio Leo de Petris e Giuseppe Mecca. Le fonti gromatiche sono i documenti refertuali di geometri e architetti romani, che arrivarono nel territorio attorno al 264 a.C. All’apertura del convegno hanno preso parte anche il vice direttore del dipartimento di Giurisprudenza Massimo Meccarelli, la prorettrice Unimc con delega alla didattica Claudia Cesari e l’assessore alla cultura del Comune di Macerata, Katiuscia Cassetta. "Un lavoro di grande interesse, strategico per il territorio, all’interno del quale si vede una rete di studiosi di livello nazionale. Studi di questo tipo sono importanti per comprendere il presente. È bello vedere un’aula piena", ha detto Cesari. "Lo studio di materie che hanno a che fare con le fonti storiche e archivistiche delle nostre radici è fondamentale", ha ricordato l’assessore alla cultura Cassetta, che ha sottolineato anche la valorizzazione della zona dell’Helvia Recina e del teatro romano. Il professor Meccarelli ha ribadito "l’importanza del rapporto tra università e Istituzioni". Il convegno prosegue nella mattinata di oggi.

l. f.