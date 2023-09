Un viaggio dell’anima con Gentili

Al via "Emozioni dell’Anima", ovvero la mostra firmata dalla pittrice Silvia Gentili che verrà inaugurata oggi alle 17 al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di Corridonia. Si tratta di un percorso sensoriale e culturale, dove il fruitore metaforicamente deve spogliarsi, entrare a piedi nudi e immergersi in un viaggio dell’anima per scoprire nuovi orizzonti. "I miei lavori non parlano solo di me" – sottolinea l’artista, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Macerata in Decorazione con abilitazione all’insegnamento e con già diverse mostre collettive alle spalle - ma invitano chiunque a fermarsi ed ascoltare. Il nostro sguardo sempre più disattento ci ha allontanato dalla nostra Anima. Mi sono fermata, ho ascoltato, ed ho intrapreso un viaggio verso me stessa. Mi sono scalzata, ho trovato quel coraggio e ho intrapreso questo viaggio". La mostra, patrocinata dal Comune, sarà aperta fino al 10 settembre (mattino e pomeriggio) inoltre il pomeriggio dell’8 settembre si terrà un laboratorio gratuito dedicato ai bambini. Al taglio del nastro saranno presenti anche Fabiana Vivani, regista e attrice insieme all’artista e compositore Maurizio Serafini.

d. p.