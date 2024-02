Un viaggio nel confine orientale all’istituto agrario Garibaldi con il libro di Erica Mastrociani

Un viaggio nella geografia e nella storia di Trieste: un viaggio nella "complessa vicenda del confine orientale" di cui Trieste rappresenta un osservatorio privilegiato e insostituibile. Questo l’obiettivo dell’incontro, organizzato per domani alle 9 all’istituto agrario Garibaldi, dall’Istituto Storico di Macerata, in collaborazione con il Comune, per celebrare il "Giorno del Ricordo". Sarà presentato il libro di Erica Mastrociani "Care parole". L’autrice permette di esplorare un aspetto poco noto di Trieste che, nel primo dopoguerra, divenne meta di nuovi flussi migratori provenienti dalle altre regioni d’Italia. Interverranno Fabio Todero dell’Istituto regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, e Mirko Grasso, studioso, storico, già autore di numerosi saggi e docente dell’Istituto Garibaldi.